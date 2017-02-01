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В Курске в столкновении трех легковушек пострадали два человека

Сегодня, 11:12
В Курске в столкновении трех легковушек пострадали два человека
27 февраля в Курске на трассе М2 «Крым» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в  Госавтоинспекции, авария зафиксирована около 13 часов на 532 км автодороги. Водитель «Мерседеса» допустил столкновение с автомобилем «ИЖ Ода»,  после чего отечественная легковушка врезалась в ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадал 21-летний водитель ВАЗа и его 52-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в 4-ю городскую больницу. 

 

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