В Курске в столкновении трех легковушек пострадали два человека

27 февраля в Курске на трассе М2 «Крым» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария зафиксирована около 13 часов на 532 км автодороги. Водитель «Мерседеса» допустил столкновение с автомобилем «ИЖ Ода», после чего отечественная легковушка врезалась в ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадал 21-летний водитель ВАЗа и его 52-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в 4-ю городскую больницу.

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