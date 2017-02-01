Курской школой без водопровода и туалета занялись следователи

Работой школы в селе Веретенино Железногорского района, которая вынуждена в 21 веке обходиться без водопровода и туалета, после сообщений СМИ заинтересовались в СК. Ранее мы рассказывали: в учебном заведении отсутствуют отопление и водопровод, туалет на улице, в связи с чем дети часто болеют. При этом ни районная, ни сельская администрации денег на модернизацию и школы не выделяют, а расходуют их на другие социальные объекты. Следователи дадут оценку бездействию должностных лиц и примут процессуальное решение.



