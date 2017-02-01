поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Курской школой без водопровода и туалета занялись следователи

Вчера, 17:05
Курской школой без водопровода и туалета занялись следователи
Работой школы в селе Веретенино Железногорского района, которая вынуждена в 21 веке обходиться без водопровода и туалета, после сообщений СМИ заинтересовались в СК. Ранее мы рассказывали: в учебном заведении отсутствуют отопление и водопровод, туалет на улице, в связи с чем дети часто болеют. При этом ни районная, ни сельская администрации денег на модернизацию и школы не выделяют, а расходуют их на другие социальные объекты. Следователи дадут оценку бездействию должностных лиц и примут процессуальное решение.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама