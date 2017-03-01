В Курске упавшие с крыш льдины повредили три машины

1 марта в Курске в полицию поступило три сообщения о падении наледи на машины. Об этом сообщает «Друг для друга» со ссылкой на старшего инспектора по связям со СМИ городского УМВД Сергея Ружицкого. На Мирной рухнувшая с крыши пятиэтажки сосулька оставила вмятину на крыше «Ниссана». Владелица иномарки пояснила, что, паркуя машину, старалась поставить ее подальше от дома, однако это не спасло. Курянка вызвала на место происшествия полицейских. Горожанка не исключает, что в будущем напишет жалобу на управляющую компанию.



