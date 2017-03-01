25-летняя жительница Железногорска родила на работе в туалете мальчика и заколола его ручкой

Следователи завели уголовное дело на 25-летнюю жительницу Железногорска, ее подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Как сообщили в правоохранительных органах, 2 марта в туалете одного из предприятий города горняков в мусорном ведре уборщица обнаружила тело младенца. Следователи установили, что родила ребенка сотрудница этой компании. На учете в женской консультации подозреваемая не состояла и тщательно скрывала факт беременности от родных и сослуживцев, утягивала живот, носила свободную одежду. На работе, почувствовав начало родов, она зашла в туалет, закрылась и родила там сына. Ребенок стал плакать, тогда мать нанесла протыкать его шариковой ручкой, после чего выбросила тело новорожденного в ведро и ушла.

Подозреваемую доставили в больницу, где она сейчас и находится. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы.