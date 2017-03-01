В Курске открылся диспетчерский центр для глухих. Он разместился в ДК ВОГ. В Курской области живет около 7200 человек с выраженными нарушениями слуха, из них более 4 тысяч курян общаются жестами. Центр призван оказывать экстренную и другую социальную помощь таким людям. Во всех районах организуют удаленные точки доступа, размещенные в комплексных центрах социального обслуживания населения. Инвалиды по слуху посредством видеотерминалов с помощью жестовой речи могут передать сообщение оператору, который при необходимости передаст это сообщение в экстренные службы. Информационное общение между инвалидами по слуху и операторами диспетчерского центра может осуществляться разными способами. Помимо видеотерминалов, это могут быть SMS на номер 8-910-210-15-55, отправка сообщения на электронную почту: 112.vog.kursk@mail.ru, передача сообщения по факсу: (4712) 73-10-40, с использованием программы Skype: 112.vog.kursk@mail.ru, с использованием приложения Viber: 8-910-210-15-55, с использованием приложения WhatsApp: 8-910-210-15-55, звонок на номера телефонов: мобильный 8-910-210-15-55, городской (4712) 73-10-40.

Пока центр работает в тестовом режиме — с 9.00 до 18.00, в будущем планируется круглосуточная работа. Всем инвалидам по слуху в ближайшее время будут направлены информационные листовки с указанием способов передачи информации, адресов удаленных точек доступа, перечнем предоставляемых услуг.