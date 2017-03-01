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В медсанчасти УМВД поздравили пациенток с праздником

Сегодня, 15:10
В медсанчасти УМВД поздравили пациенток с праздником
Сотрудники медико-санитарной части УМВД России по Курской области поздравили с 8 марта женщин, проходящих лечение в госпитале. Пришедшие на прием посетительницы не подозревали, что после планового осмотра их ожидают теплые слова и цветы. После праздничного приема пациентов медики провели не менее необычный обход больных. Заходя в палаты, мужчины-врачи не только интересовались самочувствием пациенток, но и вручали им цветы. По словам медиков, положительные эмоции и хорошее настроение – важная часть лечебного процесса и залог здоровья.  

 

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