На курской птицефабрике при демонстрации оборудования погиб инженер, еще один человек травмирован

Следователи завели уголовное дело по факту смерти 51-летнего мужчины и получения его коллегой тяжких телесных повреждений. Организация, находящаяся в Тульской области, направила своих представителей для демонстрации оборудования на одну из птицефабрик в Горшеченском районе. Компании планировали заключить контракт. 7 марта на птицефабрике при демонстрации оборудования произошла нештатная ситуация: отсоединился гидравлический шланг от насоса высокого давления, в результате чего главный инженер тульской организации скончался на месте от полученных травм. Слесаря в тяжелом состоянии, без сознания доставили в Горшеченскую районную больницу.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются виновные должностные лица. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СК.