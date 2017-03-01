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На курской птицефабрике при демонстрации оборудования погиб инженер, еще один человек травмирован

Сегодня, 11:49
На курской птицефабрике при демонстрации оборудования погиб инженер, еще один человек травмирован
Следователи завели уголовное дело по факту смерти 51-летнего мужчины и получения его коллегой тяжких телесных повреждений. Организация, находящаяся в Тульской области, направила своих представителей для демонстрации оборудования на одну из птицефабрик в Горшеченском районе. Компании планировали  заключить контракт. 7 марта на птицефабрике при демонстрации оборудования произошла нештатная ситуация: отсоединился гидравлический шланг от насоса высокого давления, в результате чего главный инженер тульской организации скончался на месте от полученных травм. Слесаря в тяжелом состоянии, без сознания доставили в Горшеченскую районную больницу.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются виновные должностные лица. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СК.

 

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