В колонию мобильники и сим-карты пытались доставить квадрокоптером

8 марта вблизи исправительной колонии строгого режима №9 задержан 27-летний курянин, который пытался с помощью квадрокоптера переправить осужденным запрещённые предметы. Видимо, он надеялся, что сотрудники учреждения расслабились в Международный женский день, но офицеры сработали чётко и задержали нарушителя с поличным. То есть с летательным аппаратом и привязанным к нему грузом. На место происшествия вызвали наряд полиции. У злоумышленника изъяли криминальную посылку. В ней находились 6 мобильных телефонов и 63 сим-карты. Даже сотрудники колонии удивились такой грузоподъемностью столь миниатюрного гаджета. К слову, задержанный «кулибин» доработал квадрокоптер и управляющий блок усилителями-антеннами и приспособлением для сброса груза, однако все это не помогло доставить посылку до адресата.



