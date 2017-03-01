Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала

Сокращены сроки выплаты средств материнского (семейного) капитала. Ранее закон отводил один месяц на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала и еще месяц на перечисление средств. Теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней (со дня принятия решения об удовлетворении заявления).

Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям:

- улучшение жилищных условий,

- оплата образовательных услуг для детей,

- формирование будущей пенсии мамы,

- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.

Напоминаем, что для вступления в программу материнского капитала есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы второй (последующий) ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Обращаем внимание, что заявление о выдаче государственного сертификата и заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в электронном виде через Единый портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

В Личном кабинете гражданина также можно получить информацию о размере (остатке) материнского капитала. Вышеперечисленные электронные услуги в значительной степени сэкономят время молодым родителям, сделав посещение учреждений ПФР не обязательным.



