Мошенники пытались оформить земельный участок на покойника

Прокуратура Курского района установила факт регистрации земельного участка на покойника. Выяснилось, что некие лица изготовили выписку из похозяйственной книги одного из муниципалитетов. Из нее следовало, что покойный имеет право на участок. Дальнейшая проверка показала, что такой документ сотрудники сельсовета никому не выдавали. Впоследствии заинтересованные лица от имени умершего гражданина предоставили выписку в соответствующие органы для регистрации права на недвижимость, полагая незаконно оформить землю в собственность. Однако они не учли, что мужчина, от имени которого подали документы, скончался за полгода до этого. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.