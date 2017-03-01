Курские производители хлеба устроили сговор

Курским антимонопольщикам в 2016 году поступило более 200 жалоб. Нерадивые компании, предпринимателей и чиновников оштрафовали почти на 11 миллионов рублей. Одним из самых громких дел стала недобросовестная конкуренция курских производителей хлеба, которые устроили сговор против торговой сети. «Идея заключалась в том, что один из производителей хлебобулочных изделий из Белгородской области начал реализовывать свою продукцию в одной из курских торговых сетей. Местные производители, опасаясь того, что белгородцы составят ценовую конкуренцию, поставили магазину условия - прекратить сотрудничество с новыми поставщиками», - рассказал руководитель Курского Управления Федеральной антимонопольной службы Юрий Комов. Затем в одно праздничное утро жители и вовсе не обнаружили хлеба на полках в торговой сети. «Была попытка укрыть деяние легендой об аварии на всех хлебозаводах одновременно», - пояснил Комов. Он добавил, что заговор подтвердили проверки документации компаний, товарных накладных и звонков. Компания, которая призналась в нарушении первой, избежала штрафа, вторая же заплатила около 2 миллионов рублей.



