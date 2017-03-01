25 марта курян призывают присоединиться к акции «Час земли». Жителям города предлагают отключить электричество в воскресенье с 20.30 до 21.30. Час Земли - это международная акция, в ходе которой население призывают выключить свет на один час в знак экономии энергоресурсов и неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2017-м международный Час Земли состоится уже в 10-й раз.