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25 марта курян призывают присоединиться к акции «Час земли»

Вчера, 08:09
25 марта курян призывают присоединиться к акции «Час земли»
25 марта курян призывают присоединиться к акции «Час земли». Жителям города предлагают отключить электричество в воскресенье с 20.30 до 21.30. Час Земли - это международная акция, в ходе которой население призывают выключить свет на один час в знак экономии энергоресурсов и неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2017-м международный Час Земли состоится уже в 10-й раз.

 

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