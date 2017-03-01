Накануне вечером В торговом центре Курске произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в "Службу спасения 112" в седьмом часу 19 марта. Загорелось подсобное помещение магазина в Сеймском округе. По предварительной информации, речь шла о торговом центре на улице Харьковская. На место происшествия направились бригады двух пожарных частей. По словам очевидцев, из здания эвакуировали посетителей и персонал. Потушить подсобку удалось за несколько минут. Огонь повредил стены на площади 8 квадратных метров и закоптил потолок, уничтожил вещи.

О пострадавших не сообщается. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.