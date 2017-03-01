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В торговом центре Курске произошел пожар

Вчера, 11:19
В торговом центре Курске произошел пожар
Накануне вечером В торговом центре Курске произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в "Службу спасения 112" в седьмом часу 19 марта. Загорелось подсобное помещение магазина в Сеймском округе. По предварительной информации, речь шла о торговом центре на улице Харьковская. На место происшествия направились бригады двух пожарных частей. По словам очевидцев, из здания эвакуировали посетителей и персонал. Потушить подсобку удалось за несколько минут. Огонь повредил стены на площади 8 квадратных метров и закоптил потолок, уничтожил вещи.
О пострадавших не сообщается. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.

 

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