Подростки ограбили цветочный магазин, чтобы поздравить с 8 марта мам и бабушек

Желание поздравить любимых женщин с 8 марта сподвигло двух подростков на ограбление. Как сообщают в СК, двое 16-летних жителей Курска 7 марта забежали в цветочный павильон на улице Юности, схватили стоящие в вазах охапки роз и сбежали. Продавец погналась за ними на улицу. Один из воришек выронил 40 похищенных роз. Поэтому злоумышленникам удалось скрыться только с 20-ю розами. Их они разделили и подарили бабушке и маме, и один из них – своей девушке. Мальчишек уже нашли, на них заведено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору".



