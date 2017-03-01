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Подростки ограбили цветочный магазин, чтобы поздравить с 8 марта мам и бабушек

Вчера, 12:24
Подростки ограбили цветочный магазин, чтобы поздравить с 8 марта мам и бабушек
Желание поздравить любимых женщин с 8 марта сподвигло двух подростков на ограбление. Как сообщают в СК, двое 16-летних жителей Курска 7 марта забежали в цветочный павильон на улице Юности, схватили стоящие в вазах охапки роз и сбежали. Продавец погналась за ними на улицу. Один из воришек выронил 40 похищенных роз. Поэтому злоумышленникам удалось скрыться только с 20-ю розами. Их они разделили и подарили бабушке и маме, и один из них – своей девушке. Мальчишек уже нашли, на них заведено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору". 

 

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