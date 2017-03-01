МРСК Центра предупреждает: нарушать правила нахождения в охранных зонах воздушных линий электропередачи опасно для жизни!

Сегодня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области произошел несчастный случай с водителем самосвала, нарушившим правила нахождения в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ВЛ). Находясь непосредственно под линией электропередачи 10 киловольт, водитель самосвала поднял кузов и задел провода. При попытке покинуть кабину машины, потерпевший попал под шаговое напряжение. На место происшествия незамедлительно прибыли представители МЧС, полицейские, бригады скорой помощи и сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра»- «Ярэнерго». Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время водитель самосвала находится в Гаврилов-Ямской ЦРБ.

Специалисты МРСК Центра регулярно проводят мероприятия, направленные на предупреждение случаев электротравматизма с участием взрослых и детей. Габариты ВЛ 10кВ соответствуют требованиям нормативно-технической документации, на опорах присутствуют и наглядные знаки безопасности. Энергетики напоминают: в охранной зоне воздушных линий электропередачи без письменного согласования с сетевой организацией ЗАПРЕЩЕНЫ:

- любые погрузочно-разгрузочные работы, а также работы по рытью котлованов;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных (подземных) линий электропередачи).

Если в результате проводимых работ вы совершили наезд на опору ВЛ или стали причиной какого-либо другого повреждения электрооборудования, не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки! Оставайтесь на месте, постарайтесь не допускать других людей в зону повреждения в радиусе не менее 8 метров и незамедлительно любым способом доведите информацию до энергетиков, полиции или администрации. Телефон круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-5050-115 (звонок бесплатный),

Берегите себя и своих близких!