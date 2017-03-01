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Учитель физкультуры из Железногорска развратничал с 14-летней ученицей

Вчера, 11:07
Учитель физкультуры из Железногорска развратничал с 14-летней ученицей
64-летний учитель физкультуры из Железногорска стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что он развратничал с 14-летней ученицей. 
Как сообщили в СК, мужчина, являясь преподавателем одной из школ, также тренирует женскую волейбольную команду. Спортсменки находились в Железногорске на областных соревнованиях. Команда вместе с тренером на время турнира разместилась в санатории. Поздно вечером злоумышленник предложил одной из его воспитанниц попить чай в его номере. Оставшись наедине с 14-летней девочкой, подозреваемый совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. О случившемся потерпевшая после возвращения рассказала заведующей школы, которая вместе с директором сообщила в правоохранительные органы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

 

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