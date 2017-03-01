В Литературном музее 8 лет висел портрет писателя, воевавшего за нацистов

В Литературном музее Курска 8 лет висел портрет писателя, воевавшего за нацистов. Одного из посетителей смутило изображение русского литератора Бориса Башилова. Дело в том, что Башилов, он же Юркевич, добровольно вступил в ряды бригады Каминского — будущей гренадерской дивизии СС. Во время Второй мировой войны Башилов воевал в Красной армии, пока в 1941-м не попал в немецкий плен, где его жизнь кардинально изменилась. «Я решил пойти работать в Центральную пропаганду немецкой армии, чтобы иметь возможность разоблачать обманы сталинской пропаганды во время войны», — писал сам Башилов в своих книгах. Главный орган немецкой военной пропаганды, где трудился писатель, по замыслам немцев, после взятия Москвы должен был заменить собой центральные органы большевистской пропаганды. Окончив школу пропагандистов, Башилов вступил в ряды бригады Каминского. После разгрома Германии, где писатель служил в течение трёх лет, он оказался в репатриационном лагере для военнопленных в американской оккупационной зоне Платтлинг. Впоследствии писатель остался жить в Мюнхене под фамилией Тамарцев. Спустя время он переехал в Аргентину уже под фамилией Башилов.