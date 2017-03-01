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Курским актерам впервые вручат театральную премию «Спасибо»

Вчера, 08:17
Курским актерам впервые вручат театральную премию «Спасибо»
Сегодня Международный день театра. Курские служители сцены в честь своего праздника устраивают капустник в драмтеатре имени Пушкина. Здесь же назовут первых лауреатов премии «Спасибо!». Ее решили учредить в конце прошлого года. Лучших артистов выбирают сами зрители. В премии несколько номинаций, среди них  «Лучший актер года», «Лучшая актриса года», «Лучшая премьерная мужская роль года», «Лучшая премьерная женская роль года», «Честь профессии», «За многолетнее и беззаветное служение театру». Начало театрального праздника в полдень. 

 

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