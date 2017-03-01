В Медвенском районе обнаружили подпольный цех по изготовлению табачной продукции

В Медвенском районе Курской области полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированной табачной продукции. Как сообщили в региональном Управлении МВД, складское помещение арендовали специально для производства и хранения фальсификата. Здесь изъяли почти 600 коробов с готовой табачной продукцией, около 9 тонн табака и более тысячи поддельных акцизных марок общей стоимостью свыше 6 млн рублей. Следственный комитет завел уголовное дело. Расследование продолжается.