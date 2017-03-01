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В Медвенском районе обнаружили подпольный цех по изготовлению табачной продукции

Вчера, 14:00
В Медвенском районе обнаружили подпольный цех по изготовлению табачной продукции
В Медвенском районе Курской области полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированной табачной продукции. Как сообщили в региональном Управлении МВД, складское помещение арендовали специально для производства и хранения фальсификата. Здесь изъяли почти 600 коробов с готовой табачной продукцией, около 9 тонн табака и более тысячи поддельных акцизных марок общей стоимостью свыше 6 млн рублей. Следственный комитет завел уголовное дело. Расследование продолжается. 

 

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