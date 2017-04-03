У курянина пьяный друг угнал иномарку

Ночью сотрудники ГИБДД на улице Интернациональная Курска заметили автомобиль "Мицубиси", нарушающий ПДД. Водителя остановили, оказалось, что он пьян. Кроме того, у мужчины при себе не оказалось никаких документов, в том числе водительских прав. Более того, задержанный никогда не имел права управления транспортными средствами. В феврале за аналогичную поездку без прав его приговорили к крупному штрафу. Полицейские также выяснили, что машина, на которой мужчина передвигался, была угнана несколькими часами ранее в Курчатове. Хозяин узнал об этом от оперативников. Подозреваемый – 23-летний уроженец Воронежской области - приехал в город атомщиков на работу. Вечером в компании он распивал спиртное. Когда хозяин иномарки уснул, подозреваемый похитил ключи и угнал машину. На иномарке он направился смотреть на ночной Курск и совершать вояж по увеселительным заведениям. Однако не успел доехать ни до одного из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.