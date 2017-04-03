поиск по сайту
 

У курянина пьяный друг угнал иномарку

Сегодня, 13:05
У курянина пьяный друг угнал иномарку
Ночью сотрудники ГИБДД на улице Интернациональная Курска заметили автомобиль "Мицубиси", нарушающий ПДД. Водителя остановили, оказалось, что он пьян. Кроме того, у мужчины при себе не оказалось никаких документов, в том числе водительских прав. Более того, задержанный никогда не имел права управления транспортными средствами. В феврале за аналогичную поездку без прав его приговорили к крупному штрафу. Полицейские также выяснили, что машина, на которой мужчина передвигался, была угнана несколькими часами ранее в Курчатове. Хозяин узнал об этом от оперативников. Подозреваемый – 23-летний уроженец Воронежской области - приехал в город атомщиков на работу. Вечером в компании он распивал спиртное. Когда хозяин иномарки уснул, подозреваемый похитил ключи и угнал машину. На иномарке он направился смотреть на ночной Курск и совершать вояж по увеселительным заведениям. Однако не успел доехать ни до одного из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама