Житель Курска пытался убить таксиста

В Курском районе произошло покушение на водителя такси. По сведения СК, рано утром 6 апреля 32-летний мужчина доехал на такси до места назначения в деревню Муравлево. Затем он плеснул горючей жидкостью в лицо водителя и попытался ударить его молотком по голове. 43-летнему потерпевшему удалось рукой заблокировать удар, выйти из машины и убежать. Злоумышленник сел за руль такси и поехал, однако за пределами деревни не справился с управлением и вылетел в кювет. Тогда курянин поджег машину и скрылся. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. В отношении курянина возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Расследование продолжается.