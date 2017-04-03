поиск по сайту
 

Житель Курска пытался убить таксиста

Вчера, 11:39
Житель Курска пытался убить таксиста
В Курском районе произошло покушение на водителя такси. По сведения СК, рано утром 6 апреля 32-летний мужчина доехал на такси до места назначения в деревню Муравлево. Затем он плеснул горючей жидкостью в лицо водителя и попытался ударить его молотком по голове. 43-летнему потерпевшему удалось рукой заблокировать удар, выйти из машины и убежать. Злоумышленник сел за руль такси и поехал, однако за пределами деревни не справился с управлением и вылетел в кювет. Тогда курянин поджег машину и скрылся. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. В отношении курянина возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Расследование продолжается.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама