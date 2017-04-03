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14-летняя курянка случайно выстрелила в себя из пневматического пистолета

Сегодня, 12:19
14-летняя курянка случайно выстрелила в себя из пневматического пистолета
В Конышевском районе по требованию прокурора к административной ответственности привлечен отец школьницы, которая случайно ранила себя из пневматического пистолета. Как рассказали в надзорном ведомстве, проверку начали после сообщения МВД о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлена 14-летняя девочка. Выяснилось, что школьница нашла в шкафу пневматический пистолет, который хранился в коробке. Не умея обращаться с оружием, она случайно нажала на спусковой крючок и выстрелила в голову. Девочку с ранением в области правой височной области с признаками сотрясения головного мозга госпитализировали. Пистолет принадлежал отцу, он хранил его в шкафу, куда дети имели свободный доступ. При этом родитель не объяснил им, какую опасность представляет пневматическое оружие. За это его привлекли к ответственности за административное правонарушение. Пока мужчина отделался предупреждением. 

 

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