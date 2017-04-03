У курских волейболисток - бронза Высшей лиги

Волейболистки курского «Политеха» досрочно обеспечили себе бронзовые медали чемпионата страны в Высшей лиге «А». На выходных они на выезде встречались с прямым конкурентом за место на пьедестале по итогам сезона - липецким «Индезитом». Первую встречу в субботу выиграли хозяйки — 3:0. Благодаря чему они настигли «Политех» по очкам и даже обошли курскую команду на одну победу. В воскресенье встреча закончилась с таким же счётом – только в пользу «Политеха». Это позволило подопечным Юрия Токарева снова вернуть себе третью строчку турнирной таблицы. Кроме того, в отличие от «Индезита», уже завершившего турнир, у курянок есть два матча в запасе. Для них он закончится домашними играми с новосибирским «Олимпом», который пройдут 22-23 апреля в спорткомплексе ЮЗГУ.







