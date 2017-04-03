Щигровцы могут остаться без питьевой воды

Экологической катастрофой селу Крутое Щигровского района и двум соседним деревням грозит деятельность местного предпринимателя, самовольно спустившего пруд. Водная поверхность пруда сократилась до 30 процентов. Контролирующие органы оценивают ущерб биологическим ресурсам от самовольного спуска пруда в 2 миллиона рублей. Из-за снижения уровня водоема в селе Крутое и деревне Пушкарка пересыхают скважины и колодцы с питьевой водой. Местные жители опасаются, что останутся без питьевой воды. В ситуацию они попросили вмешаться представителей ОНФ. Курские активисты побывают на месте, встретятся с владельцем пруда и представителями сельсовета и администрации региона.



