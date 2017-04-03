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Щигровцы могут остаться без питьевой воды

Сегодня, 08:04
Щигровцы могут остаться без питьевой воды
Экологической катастрофой селу Крутое Щигровского района и двум соседним деревням грозит деятельность местного предпринимателя, самовольно спустившего пруд. Водная поверхность пруда сократилась до 30 процентов. Контролирующие органы оценивают ущерб биологическим ресурсам от самовольного спуска пруда в 2 миллиона рублей. Из-за снижения уровня водоема в селе Крутое и деревне Пушкарка пересыхают скважины и колодцы с питьевой водой. Местные жители опасаются, что останутся без питьевой воды. В ситуацию они попросили вмешаться представителей ОНФ. Курские активисты побывают на месте, встретятся с владельцем пруда и представителями сельсовета и администрации региона. 

 

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