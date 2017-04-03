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В Курской области завели очередное уголовное дело на медиков из-за смерти пациента

Сегодня, 11:38
В Курской области завели очередное уголовное дело на медиков из-за смерти пациента
В Курской области заметно участились уголовные дела, фигурантами которых стали медики. Как сообщили в СК, на этот раз инцидент произошел в середине марта в Щигровской центральной районной больнице. Ранее мы уже рассказывали об этом случае. Следовали обнародовали официальную версию: 18-летний пациент проходил здесь амбулаторное лечение «острого респираторного заболевания». Через два дня после начала лечения молодого человека пришлось срочно госпитализировать в инфекционное отделение из-за резкого ухудшения здоровья. На следующий день пациент скончался от «анаэробного сепсиса». Уголовное дело возбудили после доследственной проверки обстоятельств происшествия. Сейчас устанавливают медиков, виновных в смерти молодого человека.

 

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