В Железногорске продавали контрафактные сумки под французским брендом

В Железногорске индивидуальный предприниматель продавал женские сумки известного бренда Франции. При этом у коммерсанта не имелось соглашения об использовании этого товарного знака. Изъятые сумки имели признаки контрафактности - сообщили в прокуратуре. В связи с незаконным использованием товарного знака компании причинен ущерб в 528 тыс. руб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Меж тем, на основании материалов прокурорской проверки следственные органы уже завели в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении.



