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В Железногорске продавали контрафактные сумки под французским брендом

Сегодня, 08:08
В Железногорске продавали контрафактные сумки под французским брендом
В Железногорске индивидуальный предприниматель продавал женские сумки известного бренда Франции. При этом у коммерсанта не имелось соглашения об  использовании этого товарного знака. Изъятые сумки  имели признаки контрафактности - сообщили в прокуратуре. В связи с незаконным использованием товарного знака компании причинен ущерб в 528 тыс. руб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Меж тем, на основании материалов прокурорской проверки следственные органы уже завели в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении. 

 

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