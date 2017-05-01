В Курской области за день обнаружили две поддельные купюры в 5 тысяч рублей. Один из фактов сбыта фальшивки зафиксировали в Курске, другой – в Медвенском районе. В первом случае банкноту выявили при пересчете денег в продуктовом магазине. В другом подделку обнаружил в отделении банка при помощи специального оборудования. Обе банкноты направлены на экспертизу. В полиции отметили, чаще всего преступники копируют купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей. Подделки имеют высокое качество и по внешнему виду практически не отличаются от подлинных банкнот. Однако есть ряд правил, благодаря которым можно заметить подделку. Так, на действительных купюрах под любым углом должны быть хорошо видны радужные полосы на лицевой стороне, краска, нанесенная на герб, должна менять цвет при наклоне, а перфорация номинала 1000 и 5000 почти не ощутима.

В УМВД напомнили: при обнаружении подделки не нужно пытаться ее сбыть. За это грозит уголовное преследование, наказание за сбыт фальшивок - до 15 лет лишени я свободы и штраф до 1 миллиона рублей. О факте обнаружения поддельной купюры необходимо незамедлительно сообщить в полицию!