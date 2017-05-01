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Участников "Бессмертного полка" будут собирать 9 мая у парка Пионеров

Сегодня, 15:13
Участников
В мэрии Курска рассказали, как будет организовано шествие "Бессмертного полка". Если судить по поступившим заявкам, акция обещает быть масштабной. Всех желающих присоединиться к шествию предупреждают: по ходу движения колонны встать в неё будет невозможно, так как полицейские организуют оцепление. 
Участникам акции нужно прибыть к 9 часам утра в район парка Пионеров, здесь будет построение в колонны. Помогать в этот день будут сотни волонтеров, их можно узнать по белым футболкам с красной звездой. 
Также курян призывают не брать с собой колющие и режущие предметы, алкоголь, а также большие сумки, вызывающие подозрение. Кроме того, горожанам рекомендуют воздержаться от поездок через центр на личных автомобилях. Лучше всего в День Победы передвигаться на пассажирском транспорте - отметили в мэрии. 

 

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