В Курчатове поймали автоугонщика

В полицию Курчатова поступило сообщение об угоне автомобиля. Местная жительница рассказала, что она увидела, как в ее машину пытается проникнуть незнакомый мужчина. Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение, и уже через 15 минут подозреваемого задержал наряд ДПС. В тот момент автоугонщик находился уже в другом автомобиле, который он угнал от улицы Садовая в Курчатове. Подозреваемым оказался 31-летний житель Курчатова, он был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Полицейские призывают граждан быть внимательней, оставлять свои автомобили в гаражах или на охраняемых автостоянках, установить сигнализацию, не бросать в салоне ценные вещи и документы.