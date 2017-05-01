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В Курчатове поймали автоугонщика

Вчера, 13:14
В Курчатове поймали автоугонщика
В полицию Курчатова поступило сообщение об угоне автомобиля. Местная жительница рассказала, что она увидела, как в ее машину пытается проникнуть незнакомый мужчина. Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение, и уже через 15 минут подозреваемого задержал наряд ДПС. В тот момент автоугонщик находился уже в другом автомобиле, который он угнал от улицы Садовая в Курчатове. Подозреваемым оказался 31-летний житель Курчатова, он был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Полицейские призывают граждан быть внимательней, оставлять свои автомобили в гаражах или  на охраняемых автостоянках, установить сигнализацию, не бросать в салоне ценные вещи и документы.

 

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