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В Мантуровском районе рабочий погиб, сорвавшись с 13-метровой высоты

Вчера, 11:59
В Мантуровском районе рабочий погиб, сорвавшись с 13-метровой высоты
Накануне вечером на сахарном заводе Мантуровского района произошел несчастный случай - погиб 35-летний рабочий. Как сообщили в СК, в помещении предприятия «Кривецсахар» в селе Сейм идет реконструкция. Строительными работами занимаются представители подрядной организации из Воронежа. Вечером 13 июля на высоте 13 метров маляр-пескоструйщик выполнял свой участок работы и упал на песчаный пол, на котором находились металлические предметы, строительный мусор, куски бетона. Пострадавшего сразу доставили на "скорой" в районную больницу, где через несколько часов он скончался. Мужчина при падении получил множественные переломы, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом позвоночника. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и виновных в несоблюдении техники безопасности.

 

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