В центре Курска ночью дорогу не поделили "БМВ" и "Лада"

Накануне ночью, примерно в 23-35, в центре Курска, на перекрестке улиц Садовая и Радищева произошла авария, в которой пострадали три человека. Дорогу не поделили "БМВ 520" и «Лада Ларгус». По информации Госавтоинспекции, 23-летний водитель иномарки ехал по улице Радищева со стороны улицы Гоголя в направлении Кирова и на пересечении с Садовой столкнулся с отечественной легковушкой под управлением 33-летнего мужчины, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора по Садовой со стороны Димитрова в направлении улицы Ленина. Машины от удара отбросило на тротуар, они сбили рекламные щиты, повредили ограждения. Травмы и ушибы получили оба водителя и 19-летняя пассажирка «БМВ». Все пострадавшие госпитализированы. Добавим, на том же перекрёстке, уже сегодня утром, около девяти часов автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе. Курянки переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, где и угодили под колёса ВАЗ-2110 с белгородскими номерами. Пострадавшие получили ушибы, у одной женщины травма руки. Медицинскую помощь им оказали на месте.