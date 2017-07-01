Почти половина курян против использования символов Победы в рекламе

Центр регионального развития в канун Курской битвы обратился к курянам с вопросом о том, в каких случаях не могут быть использованы символы и атрибуты Великой Победы. Так, почти 46% респондентов считают недопустимым использование символов Победы в коммерческой рекламе. Более 30% участников опроса высказались против использования символики в рекламе алкогольной и табачной продукции. 20% курян, принявших участие в исследовании, назвали кощунством любое использование символов Великой Победы в быту, в том числе георгиевской ленточки на антенне машины, ручке сумки и т.п.



