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В аварии под Курском погибли 6 человек, среди них 5 детей

Сегодня, 11:32
В аварии под Курском погибли 6 человек, среди них 5 детей
Накануне вечером в Курском районе страшная авария унесла жизни 6 человек, пятеро из них это дети в возрасте от 1 месяца до 14 лет. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло 19 июля примерно в 19:30. 24-летний водитель «Пежо 309» двигался по автодороге «Курск-Поныри» со стороны поселка  Камыши Курского района в сторону Курска. В пути следования, в деревне Щетинка Курского района, молодой водитель не справился с управлением, выехал на  встречку и врезался в «Фольксваген Тигуан». 6 пассажиров "Пежо", среди которых пятеро детей, скончались на месте. Еще 7 человек получили ранения различной степени тяжести - это водитель и 2 пассажира "Фольксвагена", водитель и 3 пассажира автомобиля "Пежо", в том числе 1 несовершеннолетний.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

 

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