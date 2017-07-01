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Директор железногорского ООО за долги сотрудникам попала под статью

Вчера, 19:18
Директор железногорского ООО за долги сотрудникам попала под статью
На директора железногорского общества с ограниченной ответственностью за долги сотрудникам завели уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Как сообщили в следственном комитете, руководитель одной из организаций в Железногорском районе не выплачивала в полном объеме заработную плату троим работникам. Так, за два с лишним месяца образовалась задолженность на сумму более 300 тысяч рублей. Это обстоятельство послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

 

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