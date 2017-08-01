В Детской лиге КВН сыграет команда из Курска

Этой осенью в «Артеке» пройдут игры телевизионного проекта «Детский КВН». В четвертьфинале примет участие и курская команда Школьной лиги КВН «Старт». Игры 1/4 финала являются частью программы всероссийской «Юниор-лиги КВН», которая с 2005 года считается официальной лигой международного «Союза КВН». Соревноваться в умении шутить юные юмористы будут с 24 сентября по 15 октября. Со 2 по 4 октября пройдёт телевизионная запись игр в концертном зале МДЦ «Артек». Победители выйдут в полуфиналы, которые состоятся в Москве в декабре. Телевизионную версию можно будет посмотреть на телеканале «СТС» по выходным дням, вечером.



