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В Детской лиге КВН сыграет команда из Курска

Сегодня, 10:46
В Детской лиге КВН сыграет команда из Курска
Этой осенью в «Артеке» пройдут игры телевизионного проекта «Детский КВН». В четвертьфинале примет участие и курская команда Школьной лиги КВН «Старт».  Игры 1/4 финала являются частью программы всероссийской «Юниор-лиги КВН», которая с 2005 года считается официальной лигой международного «Союза КВН». Соревноваться в умении шутить юные юмористы будут с 24 сентября по 15 октября. Со 2 по 4 октября пройдёт телевизионная запись игр в концертном зале МДЦ «Артек». Победители выйдут в полуфиналы, которые состоятся в Москве в декабре. Телевизионную версию можно будет посмотреть на телеканале «СТС» по выходным дням, вечером. 

 

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