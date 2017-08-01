Сторонники Навального в Курске планируют провести пикет

1 августа состоялось открытие официального штаба Алексея Навального в Курске. Следующим своим шагом сторонники оппозиционера называют сбор подписей и проведение пикета. Открытие штаба собрало порядка 40 человек. А вот запись в официальной группе курской команды Навального ВКонтакте набрала уже более 18 тысяч просмотров. Руководитель регионального штаба Дмитрий Хобботовский рассказал, что у него не возникло проблем ни с арендой помещения, ни с сотрудниками полиции. . В планах штаба - ведение кампании по допуску Навального к выборам, проведение уличных акций, раздача листовок и газет. В ближайшее время они намерены подать в администрацию заявки на проведение пикетов.



