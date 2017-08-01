поиск по сайту
 

Сторонники Навального в Курске планируют провести пикет

Сегодня, 08:43
Сторонники Навального в Курске планируют провести пикет
1 августа состоялось открытие официального штаба Алексея Навального в Курске. Следующим своим шагом сторонники оппозиционера называют сбор подписей и проведение пикета.  Открытие штаба собрало порядка 40 человек. А вот запись в официальной группе курской команды Навального ВКонтакте набрала уже более 18 тысяч просмотров. Руководитель регионального штаба Дмитрий Хобботовский рассказал, что у него не возникло проблем ни с арендой помещения, ни с сотрудниками полиции. . В планах штаба - ведение кампании по допуску Навального к выборам, проведение уличных акций, раздача листовок и газет. В ближайшее время они намерены подать в администрацию заявки на проведение пикетов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама