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СМИ: дыра в капитале «Югры» спровоцирована Центральным Банком

Вчера, 18:51
СМИ: дыра в капитале «Югры» спровоцирована Центральным Банком

Ранее стало известно, что миноритарный акционер «Югры» обвинил главу временной администрации банка Дмитрия Онегина в преступных действиях в отношении кредитной организации.

По его мнению, Онегин издавал распоряжения, которые привели к падению капитала банка до отрицательных значений: с 33,5 млрд рублей до минус 7 млрд. Миноритарий просит Генеральную прокуратуру провести проверку, истребовав все необходимые финансовые документы, а так же рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.201 Уголовного Кодекса РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Однако, как пишет газета, прокуратура не может допросить чиновников ЦБ: зампред ЦБ Василий Позднышев, директор надзорного департамента Анна Орленко игнорируют вызовы к прокурору. По мнению издания, такое поведение представителей ЦБ косвенным образом доказывает объективность сведений, изложенных в исковом заявлении миноритария «Югры».

 

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