Курский «Авангард» сыграет с брянским «Динамо» в 1/32 Кубка России
Сегодня, 08:11
В понедельник определился соперник курского «Авангарда» по 1/32 финала Кубка России по футболу. Им стало брянское «Динамо», с которым куряне не раз встречались во втором дивизионе. В 1/64 динамовцы на своем поле обыграли «Псков-747» со счетом 2:0. Сейчас «Динамо» выступает во втором дивизионе. Команда Игоря Беляева, выступающая в ФНЛ, начнёт борьбу за почетный трофей со следующей стадии. Победитель нашей пары выйдет в 1/16 финала, где его соперником станет уже клуб премьер-лиги. Матч 1/32 финала состоится 23 августа в Брянске .