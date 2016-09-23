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Собутыльник обокрал курянина, чтобы покутить в другом баре

Вчера, 16:16
Собутыльник обокрал курянина, чтобы покутить в другом баре
Полицейские задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в краже денег у жителя Курска. Преступление совершил в кафе на одной из центральных улиц города. Как сообщили в УМВД, злоумышленник и потерпевший познакомились и вместе распивали спиртное. Затем молодой человек ненадолго вышел, оставив куртку с деньгами за столиком. Новоиспеченный приятель вытащил купюры из кармана и сразу покинул заведение. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию и описал человека, с которым делил столик в кафе. Той же ночью вора нашли в другом увеселительном заведении, где он выпивал и угощал всех присутствующих на чужие деньги. Часть похищенных средств удалось изъять. При задержании злоумышленник оказал неповиновение, но был доставлен в отдел полиции. Подозреваемый раскаивается в содеянном и обещает возместить нанесённый ущерб. Несмотря на это, его привлекут к уголовной ответственности. За кражу грозит до 5 лет лишения свободы. 

 

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