поиск по сайту
 

Родителей оштрафовали за спящего на лавке пьяного подростка

Сегодня, 18:02
Родителей оштрафовали за спящего на лавке пьяного подростка
В Железногорске полицейские нашли на лавке пьяного подростка. Это обернулось штрафом для его родителей - пишет "Эхо недели". День рождения у друга 16-летний железногорец отмечал коньяком. По дороге домой заснул на скамейке, разбудили его полицейские. Как зовут именинника, подросток забыл. Проверка нарколога выявила четвертую стадию опьянения. Ранее молодой человек уже попадался - пил самогон. В итоге подростка поставили на учёт и выписали штраф в 500 рублей.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама