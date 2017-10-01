Родителей оштрафовали за спящего на лавке пьяного подростка

В Железногорске полицейские нашли на лавке пьяного подростка. Это обернулось штрафом для его родителей - пишет "Эхо недели". День рождения у друга 16-летний железногорец отмечал коньяком. По дороге домой заснул на скамейке, разбудили его полицейские. Как зовут именинника, подросток забыл. Проверка нарколога выявила четвертую стадию опьянения. Ранее молодой человек уже попадался - пил самогон. В итоге подростка поставили на учёт и выписали штраф в 500 рублей.