«Авангард» дома проиграл «Лучу-Энергии»

Курский «Авангард» сегодня на «Трудовых резервах» принимал клуб «Луч-Энергия» из Владивостока. Встреча 18-го тура ФНЛ завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Подопечные Хасанби Биджиева получили гол из раздевалки уже на 4-й минуте. Огорчил курян Руслан Гордиенко. До конца первой 45-минутки авангардовцам отыграться не удалось. После перерыва футболисты из Приморья преимущество удвоили. И также в самом начале тайма. На сей раз отличился экс-авангардовец Александр Носов на 47-й минуте. Далее последовало несколько атак курян, с которыми справился голкипер «Луча». Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев сослался на ошибки в обороне своей команды.

Хасанби Биджиев: «Безусловно, результат отрицательный. Конечно, виноваты мы только сами. Такие ошибки в обороне допускать нельзя, особенно в начале первого и второго тайма. Сами фактически дали фору, пропустив гол на первых минутах. Естественно, сопернику, который играет на контратаках, это было только на руку. Получилось так, что мы дали им играть в свой футбол, то есть нам нужно было атаковать, им нужно было контратаковать. Очень много проиграли единоборств в первом тайме. Второй тайм – ситуация по единоборствам выглядела получше. Но забили один мяч, а на большее нас не хватило».

Отметим, что на эти же проблемы сетовал и предшественник Биджиева Игорь Беляев – наши футболисты раз за разом пропускают в самом начале игры. «Гол престижа» состоялся за несколько минут до финального свистка. Его автором стал Александр Войнов (85-я минута). Это поражение отодвинуло курян на 13 строчку турнирной таблицы. Через неделю первый круг ФНЛ завершится. «Авангард» в субботу, 21 октября, на выезде сыграет с «Оренбургом».



