Таможенника оштрафовали за вымогательство премий у своих подчиненных

Вступил в силу приговор в отношении бывшего заместителя начальника Курской таможни. Как сообщили в прокуратуре, еще в июне мужчину осудили за превышение должностных полномочий, он требовал от подчиненных отдать ему премию на общую сумму более 120 тыс. рублей. Ленинский районный суд приговорил бывшего таможенника к штрафу в 70 тысяч рублей, лишив его при этом права в течение 2 лет занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Однако таким вердиктом фигурант остался недоволен. Защита подала апелляцию, однако судебная коллегия Курского областного суда оставила ее без удовлетворения. Обвинительный приговор вступил в законную силу.



