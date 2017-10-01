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Курян ждёт тёплая неделя

Вчера, 18:19
Курян ждёт тёплая неделя
Наступившая неделя порадует курян тёплой погодой. Дожди тоже отступят вплоть до воскресенья. Днём столбики термометров покажут до 18 тепла. Чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие дни, рассказала директор курского Гидрометцентра Мария Палехина.
Мария Палехина: «Температура будет сохраняться выше климатической нормы. В дневные часы мы ожидаем до 18 градусов на 18 число. Это у нас будет один из самых тёплых дней за этот период. Завтра мы ожидаем +10+15, потом +13+18, потом +11+16. То есть погода у нас будет хорошая и пока без существенных осадков. Завтра местами возможен небольшой дождик, а в дальнейшем без существенных осадков. Мы будем попадать в тёплые сектора циклона. Сами циклоны проходят далеко по северу. А нам достаётся такая погода».
В воскресенье вернутся дожди, а уже с понедельника, по прогнозам синоптиков, снова похолодает.

 

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