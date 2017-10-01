В Курской области под колеса попали три перебегавших дорогу пешехода

16 октября на дорогах Курской области зарегистрировали три ДТП с участием пешеходов, причем они сами бросались под колеса. Как рассказали в Госавтоинспекции, первое ДТП произошло около 11 часов в Фатежском районе на 486 км трассы М-2 «Крым». Водитель седельного тягача «Вольво FM» с полуприцепом допустил наезд на 35-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшего с ранением госпитализировали в Фатежскую ЦРБ.

Уже вечером в Курске на 2 км автодороги «Москва-Белгород-Северный въезд в город» водитель ВАЗа 12-й модели сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода с ранением доставили в 4-ю городскую больницу.

Не прошло и часа, как под колеса угодил еще один курянин. ДТП произошло возле дома №8 по улице 50 лет Октября. Водитель автомобиля «Форд Фиеста», двигаясь со стороны улицы Бойцов 9 дивизии в сторону улицы Дзержинского, наехал на 16-летнего подростка, который перебегал дорогу на красный сигнал сфетофора. Так парень попал на больничную койку.



