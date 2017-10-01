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Представители Алексея Хотина: «Альфа-банк» давит на заемщика

Сегодня, 16:24
Представители Алексея Хотина: «Альфа-банк» давит на заемщика

«По состоянию на сегодняшний день все обязательства компании перед банком исполняются. За указанный период компания погасила банку около $200 миллионов. На текущий момент все соглашения являются действующими, обязательства по ним исполняются в полном объеме, просрочек нет», - передает РБКслова представителя бизнесмена Алексея Хотина по поводу действий «Альфа-банка», требующего в суде у компаний, связанных с бенефициаром офшора Radamant Financial AG досрочно погасить задолженность в размере 2,6 млрд. рублей.

По словам представителя, срок погашения кредита не наступил. На данный момент изучаются основания для подачи исков. Однако, полагает представитель Хотина, «Альфа-банк» сейчас просто давит на заемщика, чтобы заставить его принять собственные условия по реструктуризации декабрьского платежа, которые, по словам представителя, носят «не рыночный характер».

 

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