Куряне могут сфотографироваться с Кубком чемпионата мира по футболу

Сегодня Курск встретил Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА-2018. Тур по России стартовал 9 сентября. Он стал пятым и самым продолжительным. За 123 дня главный трофей мундиаля преодолеет 27 тысяч километров, побывает в 25 городах нашей страны, пересечёт 11 часовых поясов. В Курске легендарную статуэтку встретили первые лица города и области. Официальный представитель ФИФА Лукас Рахола вручил им памятные подарки – миниатюрные копии Кубка. Трофей приехал к нам, потому что Курская область одна из самых спортивных в стране. Сегодня наш регион занимает 14 место в рейтинге игровых видов спорта. Это значит, что порядка 40% населения выбирают здоровый образ жизни, подчеркнул председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Александр Марковчин. Он также отметил о важность тура Кубка чемпионата мира по футболу.

Александр Марковчин: «Приезд к нам Кубка – это, я уверен, дополнительный стимул в развитии спорта. Мы с большим трепетом и благодарностью относимся к этому замечательному трофею. Наверное, мечта миллионов подержать его в руках, а ещё лучше подержать его в качестве победителя. Принцип спорта всегда говорит - пусть победит сильнейший. Мы все будем болеть в 2018 году за нашу сборную, несмотря ни на какие рейтинги, несмотря на то, что происходит в футболе не всегда так, как хотят болельщики. Тем не менее, Россия – огромная страна, нас более 140 миллионов. Это 140 миллионов человек, которые разбираются в футболе. И все считают победу сборной России предрешённой, мы в это верим. Может быть, это звучит немножко нагло, но, тем не менее, нам всем этого очень хотелось бы. Как бы ни сложилась подготовка к чемпионату мира, он пройдёт прекрасно, он пройдёт на лучших аренах России. А мы, те, кто участвовали, будем так говорить, в организации Кубка, когда его поднимет над головой капитан сборной России, мы все подумаем о том, что мы приложили к этому свою руку, своё сердце, мысли».

Курск стал одиннадцатой остановкой в маршруте. К нам он приехал из Тулы, уже в понедельник отправится в Воронеж, а зимой в заграничное путешествие, и в апреле трофей вернётся в Россию. Ну а в ближайшие выходные Кубок, который сделан из чистого золота и весит 6 кг 142 грамма, будет представлен в МегаГринне в зале Соловьиный. Там каждый желающий сможет сфотографироваться с трофеем с 10 утра до 9 вечера.