Курские волейболистки примут лидера чемпионата России

В выходные курский «ЮЗГУ-АТОМ» на домашнем паркете сразится с «Северянкой» из Череповца. Матчи пройдут в рамках третьего тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». На данный момент «Северянка» занимает 1-ю строчку в турнирной таблице. На счету у череповецких волейболисток 12 очков и 4 победы в 4 играх. По итогам 2-х туров курянки с 11-ю очками занимают 3-е место. Игры состоятся в субботу и воскресенье в спорткомплексе ЮЗГУ, начало в 17 часов. На минувших выходных наши спортсменки на выезде одержали две убедительные победы над московским клубом «Луч».