поиск по сайту
 

Курские волейболистки примут лидера чемпионата России

Сегодня, 15:43
Курские волейболистки примут лидера чемпионата России
В выходные курский «ЮЗГУ-АТОМ» на домашнем паркете сразится с «Северянкой» из Череповца.  Матчи пройдут в рамках третьего тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». На данный момент «Северянка» занимает 1-ю строчку в турнирной таблице. На счету у череповецких волейболисток 12 очков и 4 победы в 4 играх. По итогам 2-х туров курянки с 11-ю очками занимают 3-е место. Игры состоятся в субботу и воскресенье в спорткомплексе ЮЗГУ, начало в 17 часов. На минувших выходных наши спортсменки на выезде одержали две убедительные победы над московским клубом «Луч». 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама