МВД заинтересовался ЦБ на предмет хищения активов

Замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин в письме, адресованном комитету по финансовому рынку ГД РФ сообщил, что его ведомство запросило в ЦБ информацию о возможной противоправной деятельности должностных лиц Банка России. В частности, правоохранительные органы интересует хищение активов из банков «Югры», «Бинбанк» и «Открытие».
Как оказалось, несмотря на недавнее заверение зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, в МВД информация о выявленных ЦБР в этих трех банках признаках противоправной деятельности не поступала. В то же время, министерство отправляло в Центробанк и АСВ многочисленные запросы о расходовании денежных средств на санацию банков, но они остались без ответа. Согласно отчетам на сайте регулятора, за последние 9 месяцев санируемые банки показали убыток в 470 млрд.рублей. В самом ЦБ письмо замглавы МВД никак не комментируют.