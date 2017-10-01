Молодые специалисты и студотрядовцы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли активное участие в мероприятиях XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

В октябре в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В его мероприятиях приняли активное участие представители ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Молодые специалисты двух компаний в составе команды «Россетей» вместе с коллегами, работающими в ведущих отраслях экономики, формировали собственное видение глобального будущего в перспективе до 2030 года. А их студотрядовцы вошли в число лауреатов творческих конкурсов «Россетей», проводившихся в рамках закрытия летнего трудового сезона.

Фестиваль проходил с 14 по 22 октября 2017 года и собрал 25 тысяч участников из 188 стран мира. Одним из ключевых событий молодежного форума в рамках научно-образовательных направлений стала программа «Индустрия будущего». В ней в составе команды «Россетей» приняли участие представители МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья: первую компанию представляли Василий Меркухин (филиал «Брянскэнерго») и Юрий Шевяков (филиал «Курскэнерго), вторую – Денис Сасин (начальник отдела энергосбережения, председатель Совета по делам молодежи ), Евгений Абрамченко (филиал «Владимирэнерго»), Полина Матвеева (филиал «Ивэнерго»), Сергей Воронков (филиал «Тулаэнерго»). Вместе с коллегами из Росатома, Роскосмоса, Ростеха, Роснефти, Норникеля, Русгидро и Ростелекома, а также с молодыми инженерами из 33 стран, они участвовали в образовательно-дискуссионных мероприятиях, по итогам которых создавали проекты по моделированию будущего в перспективе до 2030 года.

«Наша команда презентовала проект, посвященный виртуальной среде полного погружения, предназначенной для моделирования ситуаций с использованием искусственного интеллекта, технологии Big Data, доступного генетического и медицинского анализа, - рассказал Денис Сасин. – Речь, по сути, об информационно-аналитической системе, способной составлять психоэмоциональный портрет человека, выявлять его скрытые таланты, и на основе этого определять, какие знания и навыки необходимы ему в первую очередь. Применяться она может, к примеру, в кадровой сфере, помогая работодателям подбирать по объективным критериям квалифицированный персонал, мотивированный на результат».

По итогам работы потока «Индустрии будущего» были выбраны 300 идей, которые будут внесены в единую энциклопедию мероприятия, и пять лучших – для внесения в Меморандум потока.

«Для участия в программе «Индустрия будущего» были собраны самые лучшие молодые умы планеты, которые под руководством опытных модераторов в нестандартных условиях разрабатывали идеи развития человечества. Активно обсуждались совершенно разные концепции - здоровое будущее, чистое будущее, умное будущее. В конкурентной борьбе были выбраны лучшие идеи, включенные во всемирную декларацию молодежи. Участие в этой программе дает огромный эмоциональный подъем, после неё начинаешь думать, что возможно всё!», - отметил Юрий Шевяков.

Также в рамках фестиваля прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса. В частности, здесь состоялось награждение победителей конкурсов статей, фото и видео работ, которые проводились среди отрядов «Россетей», прошел творческий фестиваль студенческих отрядов, а также была организована выставка стенгазет и касок. Представители «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» показали здесь достойный результат.

Отряд «Сборная замыкания» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» был удостоен третьего места в номинации «Фестиваль» за выступление, включавшее в себя видеопредставление отряда, песню и номер КВН на энергетическую тематику. Еще один студотряд МРСК Центра, «12 киловатт молодости» из липецкого филиала, стал здесь четвертым. Кроме того, липчане заняли второе место в конкурсе стенгазет с проектом «Макет устранения аварийной ситуации на ВЛ 110 кВ «Вербилово».

В конкурсе фоторабот отличились сразу два бойца из студотряда филиала «Орелэнерго». Владислав Овчинников стал победителем, а Павел Дубинин занял третье место.

В активе студотрядовцев МРСК Центра и Приволжья – сразу три победы в творческих конкурсах. Две из них принесли компании бойцы студотряда «Сила тока» филиала «Нижновэнерго». Отряд занял первое место в конкурсе касок, а его представитель Александр Борисов стал лучшим в конкурсе «Селфи энергетика» (второе место здесь у Данила Гирева из отряда «Анкер» филиала «Кировнерго»). Еще один успех – в активе отряда «Потенциал» филиала «Рязаньэнерго»: его боец Павел Новиков занял первое место в конкурсе статей.