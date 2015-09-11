В Железногорске автомобиль сбил пешехода на "зебре" и скрылся

30 октября на дорогах Курской области пострадали три пешехода. Как сообщается в сводке Госавтоинспекции, первое подобное ДТП произошло в Железногорске около полуночи. Возле дома №56 по улице Ленина города горняков неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 26-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по "зебре". Пострадавшего с ранением доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части УМВД России по Курской области 02, с мобильного – 102.

Еще два пешехода 30 октября пострадали вечером в Курске. На улице Красной Армии 21-летний водитель "семерки" сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали в 4-ю городскую больницу.

Меньше часа спустя на Верхней Луговой "Форд Фокус" наехал на 30-летнюю женщину. Она так же переходила проезжую часть по "зебре". Пострадавшая тоже оказалась на больничной койке.